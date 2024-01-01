Главный тренер "Адмирала" объяснил проведение тренировки команды 1 января

По словам Леонида Тамбиева, тренировка была запланирована давно в связи с плотным графиком

МОСКВА, 1 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренировка "Адмирала" 1 января была давно запланирована в связи с плотным календарем команды в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал главный тренер владивостокского клуба Леонид Тамбиев.

В первый день 2024 года защитник "Адмирала" Юрий Паутов выложил в своем телеграм-канале фото автомобильных покрышек, которые используются для тренировок.

"У нас давно была запланирована 1 января тренировка, так как 3 января мы играем. Я не думаю, что мы единственные, кто 1 января тренировались. Думаю, есть команды, которые 1 января тренируются, а 3-го играют. Просто мы немного от всех далековато находимся, нам еще до Новосибирска долететь надо, не час и не два, мы находимся в другой части России. Из-за долгого полета в Новосибирск мы не успеваем потренироваться 2 января, поэтому и провели тренировку сегодня", - сказал Тамбиев.

"31 декабря, как у всех команд, был выходной, все праздновали с семьями. Плотный календарь - 30 декабря играли, сейчас матч 3 января на выезде", - добавил он.

В ближайшем матче "Адмирал" 3 января в гостях сыграет с новосибирской "Сибирью". Согласно правовому регламенту КХЛ, игроки имеют право на предоставление клубом четырех выходных дней подряд с 29 декабря по 3 января. В случае, когда предоставление выходных дней невозможно в связи с графиком спортивных мероприятий клуба, допускается перенос выходных дней на иные периоды при условии письменного согласования такого переноса с игроками.