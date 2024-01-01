Чесноков считает теннисистку Андрееву фаворитом в матче с Самсоновой

Спортсменки встретятся во втором круге турнира в Брисбене

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева провела уже несколько игр, поэтому будет фаворитом в матче против соотечественницы Людмилы Самсоновой на турнире Женской теннисной ассоциации в австралийском Брисбене. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Ранее Андреева победила россиянку Диану Шнайдер.

"С одной стороны, Самсонова сейчас первая ракетка России, имеет больший опыт, но с другой, она все межсезонье либо играла, либо тренировалась, на корт в матчах не выходила, так что непонятно, в какой она форме. Тем более играть первый матч в новом сезоне совсем не просто, да и соперница у нее серьезная. Что касается Мирры Андреевой, то она провела несколько игр на выставочных турнирах, вчера сумела запутать в своих сетях Шнайдер, терпеливо играла, видно, что она в неплохой форме. Для меня Андреева будет фаворитом в этом матче", - сказал Чесноков.

Матч между Андреевой и Самсоновой пройдет 2 января.