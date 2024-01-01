В "Салавате Юлаеве" рассказали об адаптации канадцев Ливо и Мелоша к жизни в Уфе

Канадцы Джошуа Ливо и Николас Мелош пополнили состав уфимской команды осенью

МОСКВА, 1 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Канадские хоккеисты "Салавата Юлаева" Джошуа Ливо и Николас Мелош во время адаптации к жизни в Уфе испытывают немало положительных эмоций. Об этом ТАСС рассказал гендиректор уфимского клуба Ринат Баширов.

26-летний защитник Мелош перешел в "Салават Юлаев" в начале октября, 30-летний форвард Ливо - в середине сентября.

"К быту Мелош и Ливо привыкают, насколько я знаю, у них много положительных эмоций. У нас все спокойно, хорошо и прогнозируемо, это новый мир для них. Понятно, что были опасения по приезду, но по обоим легионерам у нас были мостики в лице Райана Мерфи (выступал за "Салават Юлаев" в сезоне-2022/23 - прим. ТАСС) в ситуации с Ливо и Александра Хмелевского (американский нападающий "Салавата Юлаева" - прим. ТАСС) - с Мелошем. Они убеждаются в том, что им говорили друзья-партнеры, что у нас все нормально и далеко не провинциальный хоккей, в чем они убедились", - сказал Баширов.

"Я думаю, что у них весь сезон пройдет на то, чтобы адаптироваться. В плей-офф другая игра, с приходом этих ребят команда, конечно, значительно усилилась ментально. Сам коллектив стал более уверенным. Мы довольны их приходом, предложение было от них. Без таких мостиков могло ничего не состояться. Летом у нас было столько вариантов, мы уже и не надеялись. Ожидали, что рынок будет более широк, но лето было непростым. Я уже перестал вести переговоры", - добавил генеральный директор "Салавата Юлаева".