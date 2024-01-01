Рублев и Хачанов вышли в четвертьфинал турнира ATP в Гонконге в парном разряде

Российские теннисисты в двух сетах обыграли Зизу Бергса и Коулмена Вонга

ТАСС, 1 января. Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов обыграли бельгийца Зизу Бергса и Коулмена Вонга из Гонконга в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в Гонконге.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу россиян. В четвертьфинале они сыграют с первыми сеяными Сандером Жилле и Йораном Флигеном из Бельгии.

В одиночном разряде Рублев (1-й номер посева) и Хачанов (2) вступят в борьбу со второго круга. Хачанов 3 января сыграет с финном Эмилем Руусувуори. Соперник Рублева определится в матче между британцем Лиамом Броуди и аргентинцем Педро Качиным.

Рублеву 26 лет, он располагается на пятой позиции в рейтинге ATP. Спортсмен выиграл 14 турниров под эгидой организации в одиночном разряде и 4 в парном. В 2023 году Рублев в паре с Хачановым выиграл турнир серии "Мастерс" в Мадриде. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Хачанову 27 лет, он занимает 15-е место в мировом рейтинге и является победителем 5 турниров ATP в одиночном разряде и 1 в парном. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2023) и Открытого чемпионата США (2022). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Турнир в Гонконге относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 7 января. Призовой фонд превышает $661 тыс. Турнир не проводился с 2002 года. Тогда его победителем в одиночном разряде стал испанец Хуан Карло Ферреро, в парном разряде - американцы Ян-Майкл Гэмбилл и Грейдон Оливер. Из россиян турнир выигрывал только Андрей Ольховский - в 1996 году в парном разряде.