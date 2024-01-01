Смагин считает Непомнящего одним из фаворитов турнира претендентов

Соревнования пройдут с 2 по 25 апреля в Торонто

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Российский шахматист Ян Непомнящий будет одним из фаворитов турнира претендентов, который пройдет в апреле в Канаде. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

31 декабря завершился отбор на турнир претендентов. На соревнования прошли Непомнящий, американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, индийцы Видит Гуджрати, Рамешбабу Прагнанандха и Доммараджу Гукеш, а также азербайджанец Ниджат Абасов. Восьмое вакантное место должен занять француз Алиреза Фируджа, который в январском мировом рейтинге занимает наивысшую позицию (шестое место) среди тех, кто не отобрался.

"Давайте дождемся окончательного списка от Международной шахматной федерации, потому что Фируджу еще не объявили участником, хотя, на мой взгляд, он должен им стать. Он действовал в рамках заданных правил, выбрал свою стратегию и реализовал ее, - сказал Смагин. - В остальном состав очень интересный, и Ян будет одним из фаворитов на турнире. Много сыграет индийцев, они сейчас на подъеме, как всегда опасен будет Каруана, и совсем непрост азербайджанец Абасов, так что турнир будет очень интересным".

Турнир претендентов пройдет с 2 по 25 апреля в Торонто.

Действующим победителем турнира претендентов является Непомнящий, который выиграл соревнования два раза подряд. В матче за мировую шахматную корону Непомнящий должен был встретиться с Магнусом Карлсеном, однако норвежец отказался от защиты титула. Карлсена заменил китаец Дин Лижэнь, который и стал 17-м чемпионом мира по шахматам. Тогда Непомнящий во второй раз подряд играл в матче за звание чемпиона мира, в 2021 году россиянин уступил Карлсену.