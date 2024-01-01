Обладатель Кубка Стэнли Зелепукин пожелал Брылину возглавить команду НХЛ

Сергей Брылин входит в тренерский штаб "Нью-Джерси", 20 января пройдет торжественная церемония введения россиянина в Зал славы клуба

МОСКВА, 1 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Серебряный призер Олимпийских игр, обладатель Кубка Стэнли 1995 года Валерий Зелепукин хотел бы, чтобы его партнер по "Нью-Джерси" Сергей Брылин со временем стал главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом Зелепукин рассказал ТАСС.

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли (1995, 2000, 2003) Брылин был включен в Зал славы "Нью-Джерси". Посвященная этому торжественная церемония состоится 20 января перед матчем регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Джерси" - "Даллас". 49-летний россиянин является одним из пяти игроков в истории клуба, который трижды выигрывал Кубок Стэнли. Специалист после завершения карьеры работал в системе "Нью-Джерси", а в августе 2022 года вошел в тренерский штаб клуба.

"Очень рад за Сергея, который делает прекрасную карьеру. В плане игры и жизни он талантливый парень, всегда отличался трудолюбием, которое у него зашкаливало. Это такой микст. Я, во всяком случае, желаю ему, чтобы он стал главным тренером команды НХЛ", - сказал Зелепукин.

Помимо Брылина, из российских специалистов в НХЛ работают Евгений Набоков, являющийся тренером вратарей в "Сан-Хосе", и Сергей Гончар - тренер по развитию защитников "Ванкувера".