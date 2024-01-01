Российские саночники планируют отправиться на тренировочный сбор в Китай в начале марта

Из-за ситуации на Украине отечественные спортсмены второй сезон подряд отстранены от выступления на международных соревнованиях

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Национальная команда России по санному спорту планирует с 4 по 16 марта провести тренировочный сбор на олимпийской трассе Игр-2022 в Китае. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Сергей Чудинов.

"Мы хотим отправиться в Китай на тренировочный сбор после того, как закончится соревновательный сезон, - сказал Чудинов. - Планируется, что сбор пройдет с 4 по 16 марта, все списки мы уже отправили. Кроме основной команды хотим также взять с собой сильнейших юниоров".

"Как вы знаете, в декабре там проводила сбор наша команда по бобслею и скелетону. Коллеги рассказали нам, что условия для тренировок и проживания были на высоте, хозяева очень радушно отнеслись к гостям из России", - добавил собеседник ТАСС.

Российские саночники из-за санкций, наложенных Международной федерацией санного спорта (FIL), второй сезон подряд лишены возможности выступать на турнирах под эгидой FIL.

C 12 по 13 февраля на олимпийской трассе в Сочи в рамках зимней Спартакиады пройдет турнир саночников, с 17 по 22 февраля там же состоится чемпионат России по санному спорту.