Панарина признали второй звездой недели в Национальной хоккейной лиге

В трех матчах российский нападающий "Рейнджерс" забросил пять шайб и отметился результативной передачей

ТАСС, 1 января. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан второй звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В трех матчах недели Панарин забросил пять шайб и сделал одну результативную передачу. В выездной игре против "Тампы" (5:1) россиянин отметился хет-триком. Он набрал 100 очков за календарный год, повторив рекорд "Рейнджерс", который принадлежит канадцу Марку Мессье.

Лучшим игроком недели признан нападающий "Каролины" Себастьян Ахо. В трех матчах финский хоккеист забросил две шайбы и сделал девять результативных передач.

Третьей звездой недели стал американский защитник "Нью-Джерси" Люк Хьюз. В трех матчах он забросил три шайбы и сделал две результативные передачи.