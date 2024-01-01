Аленичев: сборной России по футболу нужно продолжать играть товарищеские матчи

С конца февраля 2022 года национальные команды и клубы страны отстранены от участия в соревнованиях Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Международные матчи очень нужны футболистам сборной России, им нужно продолжать участвовать в товарищеских играх с другими национальными командами. Такое мнение ТАСС высказал победитель Лиги чемпионов сезона-2003/04 и бывший игрок сборной России Дмитрий Аленичев.

"Трудно оценить итоги года для нашей сборной, потому что соперники у нас были не самые сильные. Последний матч был против Кубы, но это официальная товарищеская игра, и хорошо, что есть хотя бы такие матчи. Конечно, хотелось бы играть с сильнейшими сборными - командами Аргентины, Франции, Англии, Бельгии, Германии и так далее, но что сейчас сделать?" - сказал Аленичев.

"Я считаю, что сборной нужно продолжать играть, эти матчи очень нужны. Уверен, ситуация рано или поздно выправится и мы снова будем играть с сильнейшими", - добавил собеседник агентства.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В 2023 году сборная России провела товарищеские игры с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0). В сентябре команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).