Клуб НХЛ "Нэшвилл" вернул Аскарова в фарм-клуб

Российский голкипер провел два матча в текущем сезоне НХЛ

ТАСС, 2 января. Российский голкипер Ярослав Аскаров был отправлен в фарм-клуб команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

31 декабря 21-летний вратарь принял участие в матче против "Вашингтона", в котором его клуб одержал победу в серии буллитов. В том матче он отразил 27 бросков из 29 и был признан первой звездой встречи. Этот матч стал для россиянина вторым в текущем сезоне НХЛ.

В составе фарм-клуба "Нэшвилла" "Милуоки" Аскаров провел 15 игр, в которых одержал 8 побед, отражая в среднем 90,8% бросков.