Рекордсмен, не любивший играть в атаке. Олимпийскому чемпиону Лутченко исполнилось 75 лет

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Двукратному олимпийскому чемпиону, восьмикратному чемпиону мира и участнику Суперсерии 1972 года Владимиру Лутченко исполнилось 75 лет. Ему до сих пор принадлежит рекорд среди защитников по количеству заброшенных шайб в одном матче за национальную команду.

В течение всей карьеры Лутченко играл только за одну команду - ЦСКА. Родился он в подмосковном Раменском. Как рассказал сам Лутченко, по-настоящему заниматься хоккеем он решил после того, как не раз слушал трансляции чемпионатов мира по радио, а потом и смотрел игры по телевизору.

"Ребята собирались, вывешивали фетровое старое радио, настраивали и слушали Николая Николаевича Озерова, который вел трансляции. Было впечатление, что все вживую происходит. Потом было первенство мира 1963 года в Стокгольме, его впервые показывали. На нашей улице было два таких старых телевизора. Нас человек 15-20 набиралось в комнате дома, и я впервые увидел наших выдающихся хоккеистов Константина Локтева, Александра Альметова, Вениамина Александрова, Вячеслава Старшинова, Виктора Якушева. И после таких успехов сборной у меня зародилась мечта играть на таком уровне, быть похожим на таких игроков", - рассказал Лутченко ТАСС.

Владимир Лутченко, 1974 год © Вячеслав Ун Да-син/ ТАСС

В спорте Лутченко, можно сказать, был с детства. В школе он играл в футбол, а благодаря росту и технике особенно неплохо у него получалось в баскетболе - он выступал сначала на первенстве школ, а потом и области. Чтобы записаться в хоккейную секцию, он вместе с другом, с которым играл в баскетбол, поехал в Москву. Выбор сначала пал на "Спартак", но судьбоносным получился их приезд в ЦСКА.

"Приехали в Сокольники в "Спартак", походили вокруг дворца, там закрыто. Оказывается, у них школа была на Ширяевом поле. Поехали в ЦСКА, там баскетбольный зал был закрыт, а рядом был гимнастический зал, где была тренерская. Смотрю, пошел туда мальчишка с хоккейным мешком, я за ним поднимаюсь и захожу в тренерскую. Стоит там начальник хоккейной школы ЦСКА Быстров Юрий Михайлович, я его спросил: "Можно ли к вам записаться?" - вспомнил Лутченко.

"Мне было тогда 15 лет, у меня вид такой деревенский - шаровары, рубашка. Меня он спрашивает, какой размер коньков, я ответил, 44-й. Такого размера не было, надел 43-й, пальцы поджал. После тренировки меня вызывает, говорит: "Завтра приезжай в ЦСКА, получишь форму". Ночами от радости не спал, попал в команду с Юрием Блиновым 1949 года рождения, Валерием Харламовым 1948 года рождения. Меня приняли в команду нормально, я с того года начал играть", - добавил он.

Тарасов отправлял на гауптвахту

За команду мастеров ЦСКА Лутченко начал выступать с 1966 года, когда ему было 17 лет, и отыграл за армейцев 15 лет. Первый сезон он отыграл в паре с опытным Владимиром Брежневым, в течение карьеры в клубе и сборной СССР выступал с Александром Рагулиным, Александром Гусевым, Геннадием Цыганковым, став одним из ведущих защитников армейцев и национальной команды.

"С Брежневым я играл, когда мне было 17-18 лет. Он, как и Александр Павлович Рагулин, был для меня наставником. Геннадий Цыганков был надежным, Саша Гусев большой мастер. Все они выдающиеся игроки, я бы не стал кого-то выделять. Со всеми было играть интересно, здорово, знал, что тебя подстрахуют, поддержат. Обстановка была дружественная - как в игре, так и в жизни", - отметил Лутченко.

Владимир Лутченко, 1971 год © Вячеслав Ун Да-син/ ТАСС

С Рагулиным в паре он сыграл на первом своем чемпионате мира в 1969 году, который завершился победой советской команды. "Я не любил в атаке играть. Тренер как-то поставил меня на первенство Москвы в нападение, а так я привык из защиты играть в нападении, подключаться, в зависимости от обстоятельств, где-то и строго надо было сыграть. Я обычно подключался в атаку, когда играл в пятерке с [Борисом] Михайловым, [Владимиром] Петровым и [Валерием] Харламовым. Там можно было рисковать, так как знал, что тебя подстрахуют", - поделился Лутченко впечатлением от своей игры.

В ЦСКА при Анатолии Тарасове Лутченко, несмотря на ранний дебют в команде, в среднем проводил свыше 35 матчей в чемпионате, не считая игр кубка страны и еврокубков. По словам Лутченко, Тарасов привил ему чувство коллективизма, а также научил быть честным к самому себе, преданным делу, не бояться трудностей. Известна история, когда Тарасов отправил Лутченко, который одновременно был и военнослужащим, на пять суток на гауптвахту за то, что на одной из тренировок во время выездной серии отказался в очередной раз кувыркаться на льду из-за плохо сделанного упражнения.

"Два дня я грузил кирпичи. Потом пришло распоряжение меня выпустить, поскольку впереди была игра. Я приезжаю на базу в Архангельское, докладываю, что прибыл. Тарасов отвечает: "Молодой человек, радуйся, пока я тебя ругаю. Как перестану ругать, значит, ты как игрок закончился. Иди, готовься", - рассказал Лутченко.

Лутченко и Фетисов

Несмотря на то что Лутченко не так много забивал, именно он установил рекорд по голам в национальной сборной среди защитников. 25 марта 1975 года в одном из вынесенных матчей на приз "Известий" против шведов в Стокгольме, в котором советские хоккеисты победили со счетом 9:2, Лутченко, игравший в паре с Валерием Васильевым, забросил четыре шайбы, причем дважды он выходил со шведским вратарем один на один.

Наряду с Цыганковым Лутченко является одним из двух защитников сборной СССР, кто провел все восемь матчей первой в истории мирового хоккея Суперсерии против сборной Канады, составленной из игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В них он забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи, единственным голом Лутченко отметился в заключительном матче (5:6) с передачи Харламова.

Считается, что Лутченко наряду с Васильевым являлся лучшим защитником страны и одним из лучших в мире до того, как затем проявил себя Вячеслав Фетисов. Фетисов также играл в первой паре что в ЦСКА, что в сборной, но в отличие от Лутченко застал то время, когда уже можно было уехать в НХЛ, где он выиграл как хоккеист два Кубка Стэнли.

"У Славы был виден талант. Я его еще помню, когда он играл за юношей, здорово играл впереди и сзади, поэтому и достиг таких высот. Когда пришел [Виктор] Тихонов (главный тренер ЦСКА и сборной СССР с 1977 года - прим. ТАСС), он развел меня с Цыганковым. Его поставил к Фетисову, Алексея Касатонова - ко мне. Играли вместе в большинстве, меньшинстве. Фетисов в 20 лет был лучшим защитником мира. На одном турнире в Праге я в гостинице жил в одном номере. Сравнивать его не хочу с кем-то. Мы ему подсказывали, помогали, когда он в команду пришел, но так и должно быть", - вспомнил Лутченко.

После хоккея

После прихода Тихонова Лутченко еще три года отыграл на высоком уровне, выиграв два чемпионата мира (1978, 1979), однако к тому времени Тихонов уже начал омолаживать состав. На Олимпиаду 1980 года Лутченко не поехал, несмотря на то что в контрольном матче с американцами в Нью-Йорке (10:3) сыграл в паре с Сергеем Бабиновым. Тогда Лутченко было 30 лет, что в СССР считалось критическим по спортивным меркам возрастом. В последний раз за сборную страны он сыграл в сентябре 1980 года, а завершил карьеру в следующем году, отыграв всего девять матчей за ЦСКА.

Из армии же Лутченко уволился в 1990 году, дослужившись до подполковника.

"Когда закончил играть в 1981 году при Тихонове, был майором. Он мне звание прибавил. При Тарасове из игроков самым старшим был капитан. Я потом, как закончил играть, два года учился в Высшей школе тренеров, а потом назначили начальником хоккейной школы ЦСКА. Должность там подполковничья, вот и присвоили мне подполковника", - рассказал Лутченко.

Проводы Владимира Лутченко, 1981 год © Игорь Уткин/ ТАСС

Именно при Лутченко в школе ЦСКА занимались Александр Могильный, братья Павел и Валерий Буре - наиболее яркие игроки, которые потом проявили себя и в НХЛ.

С 1997 года Лутченко работал в Бостоне детским тренером. Потом много лет был скаутом клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс". Как он рассказывал, с его подачи в команде заиграли Артем Анисимов, Павел Бучневич и признанный лучшим вратарем НХЛ в 2022 году Игорь Шестеркин. "Как пандемия началась, так я и закончил. Нас, возрастных, отправили на пенсию", - сказал Лутченко.

В настоящее время Лутченко является членом совета легенд Ночной хоккейной лиги.