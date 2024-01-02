Победитель Спартакиады по серфингу Авдеев не включен в состав сборной России на 2024 год

Как рассказала вице-президент Российской федерации серфинга Виктория Прошкина, спортсмен не выступал в 2023 году на всероссийских соревнованиях

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Победитель летней Спартакиады сильнейших спортсменов 2022 года по серфингу Никита Авдеев не был включен в состав сборной России по причине того, что не выступал в 2023 году на национальных соревнованиях. Об этом ТАСС сообщила вице-президент Российской федерации серфинга Виктория Прошкина.

"Сборная страны формируется ежегодно на основании приказа Минспорта России, в соответствии с которым все кандидаты должны выполнить определенные требования, - отметила Прошкина. - Четкий критерий - занять лидирующие позиции на чемпионате России, чемпионате мира, чемпионате Европы. Все прописано в приказе. Поскольку Никита не принимал участия во всероссийских соревнованиях в 2023 году, мы совершенно никак не могли его включить в списки сейчас".

"Что касается международных соревнований, в которых Никита принимал участие в 2023 году, то они по российским правилам не являются официальными спортивными соревнованиями, поскольку не включены в Единый календарный план Минспорта России. У Авдеева есть возможность попасть в состав сборной команды и в сезоне-2024", - добавила собеседница ТАСС.

Авдееву 23 года, в 2022 году спортсмен, выступающий на короткой доске, стал также чемпионом России. Его дебют за национальную команду случился на юниорском мировом турнире 2013 года в Никарагуа, когда спортсмену было 12 лет.