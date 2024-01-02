Азаренко обыграла Калинскую на турнире WTA в Австралии

Встреча закончилась со счетом 6:1, 7:6 (10:8) в пользу спортсменки из Белоруссии

ТАСС, 2 января. Россиянка Анна Калинская уступила Виктории Азаренко из Белоруссии в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Брисбене.

Встреча закончилась со счетом 6:1, 7:6 (10:8) в пользу 34-летней белорусской спортсменки. Ее соперница по следующей стадии определится позднее.

Калинской 25 лет, она занимает 80-е место в рейтинге WTA, на турнирах Большого шлема россиянка четыре раза доходила до второго круга Открытого чемпионата США. Азаренко является победительницей 21 турнира WTA, бывшая первая ракетка мира в текущем рейтинге занимает 23-ю строчку. В ее активе две победы на Открытом чемпионате Австралии (2012, 2013), она трижды проигрывала в финале Открытого чемпионата США (2012, 2013, 2020), доходила до полуфинала на Открытом чемпионате Франции (2013) и Уимблдоне (2011, 2012). Также в ее активе золотая медаль Олимпийских игр в Лондоне в миксте в паре с Максимом Мирным и бронзовая награда в одиночном разряде.

Турнир в Брисбене относится к категории WTA 500, призовой фонд составляет свыше $1,7 млн. Соревнования завершатся 7 января.