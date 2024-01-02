Янчук считает, что теннисист Рублев сможет добиться больших побед в 2024 году

По мнению заслуженного тренера России, Рублев прибавил в стабильности и стал играть более надежно

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев имеет достаточные мастерство и мотивацию для того, чтобы одержать большие победы в 2024 году. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

"Рублев здорово играл в прошлом году, видно, что он прибавил в стабильности, стал играть более надежно, и неслучайно он закончил год в первой пятерке мирового рейтинга. В прошлом году он впервые выиграл "Мастерс" в одиночке и в паре, и я думаю, что в этом он тоже сможет одержать большие победы. У него для этого есть все - и мастерство, и мотивация, и опыт. Я считаю, что ему пора подниматься и в рейтинге, и в достижениях", - сказал Янчук.

Рублеву 26 лет, он располагается на пятой позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмен выиграл 14 турниров под эгидой организации в одиночном разряде и четыре в парном. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.