Смагин считает, что женские шахматы в России развиваются с космической скоростью

По мнению вице-президента Федерации шахмат России, отечественные спортсменки скоро обгонят своих главных соперниц - шахматисток из Индии и Китая

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Российские женские шахматы развиваются с космической скоростью и в ближайшей перспективе могут обогнать главных своих соперников. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

"Ни для кого не секрет, что в России многое держится на наших замечательных женщинах. Наши шахматистки показывали прекрасные результаты практически весь год, мы выигрывали медали практически на всех крупных турнирах в классике, а под конец выиграли еще рапид и блиц. Женские шахматы в нашей стране развиваются с космической скоростью, и я уверен, что в ближайшее время мы обгоним нашим главных соперников - Индию и Китай", - сказал Смагин.

В 2023 году россиянка Екатерина Лагно выиграла общий зачет серии Гран-при Международной шахматной федерации, Александра Горячкина стала победительницей Кубка мира, Анастасия Бондарук стала чемпионкой мира по рапиду, а Валентина Гунина - по блицу.