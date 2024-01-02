Лишившийся членства в сборной России серфер Авдеев не собирается менять гражданство

Спортсмен был вынужден пропустить чемпионат России из-за участия в международных соревнованиях, поэтому не имел возможности попасть в состав национальной команды

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Победитель Спартакиады по серфингу Никита Авдеев, не включенный в состав национальной команды, не собирается менять гражданство и продолжит представлять Россию на международных стартах. Об этом Авдеев сообщил ТАСС.

Ранее вице-президент Российской федерации серфинга Виктория Прошкина сообщила ТАСС, что Авдеев не был включен в список кандидатов в сборную России на 2024 год.

"В 2023 году я был вынужден пропустить чемпионат России по причине того, что выступал на международных соревнованиях, и поэтому меня не включили в состав сборной, - заметил Авдеев. - Но я не менял гражданство и до сих пор выступаю за Россию на турнирах за рубежом. Очень надеюсь, что снова буду в сборной".

"К сожалению, чемпионат России совпал по датам с международными соревнованиями. Мне кажется, что было вполне логично выбрать более сложные старты для выступления", - добавил собеседник ТАСС.

Авдееву 23 года, в 2022 году спортсмен, выступающий на короткой доске, стал чемпионом России и победителем летней Спартакиады сильнейших спортсменов. Его дебют за национальную команду случился на юниорском мировом турнире 2013 года в Никарагуа, когда Авдееву было 12 лет.