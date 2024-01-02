Третьяк считает, что ЦСКА играет интересно, несмотря на неудачную серию в КХЛ

В конце декабря армейцы потерпели пять поражений подряд

МОСКВА, 2 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты московского ЦСКА показывают интересную игру, несмотря на неудачную декабрьскую серию в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР), член наблюдательного совета армейского клуба Владислав Третьяк.

В конце декабря ЦСКА потерпел пять поражений подряд, завершив год победой над череповецкой "Северсталью" (3:1).

"Конечно, огорчает такое количество поражений. Но по игре, как я посмотрел, ЦСКА мощно играет. Не забивают, но игра интересная, открытая. Мне нравится такая игра, потому что в ЦСКА в закрытый хоккей никто не играет", - сказал Третьяк.

"Команда еще наберет очки, состав нормальный. Все еще будет, все покажет плей-офф. Будет необыкновенно интересно", - добавил глава ФХР.