Шипов надеется, что российским шахматистам вернут флаг и гимн

На данный момент россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе и под флагом Международной шахматной федерации

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Международный гроссмейстер Сергей Шипов хотел бы, чтобы шахматистам из России вернули возможность выступать с национальным флагом и гимном на всех официальных соревнованиях. Об этом он рассказал ТАСС.

"2023 год прошел неоднозначно. В первую очередь, разочаровало поражение Яна Непомнящего в матче за мировую корону, - сказал Шипов. - Это был его матч, и он должен был в нем выигрывать, все шансы для этого были. Дай бог ему теперь в третий раз выиграть турнир претендентов, но сделать это будет очень непросто. С другой стороны, порадовали очень женщины, которые выиграли много турниров".

"Важно, что мы перешли в Азиатскую шахматную федерацию, что позволяет нам спокойно отбираться на такие турниры, как Кубок мира, и не ждать милости от европейских стран, которые не очень хотят нас видеть. Очень хотелось бы, чтобы мы перестали выступать под непонятным флагом с конем, чтобы нам вернули флаг и гимн на всех соревнованиях. И последнее, что хотелось бы отметить, наши дети очень здорово выступали в конце года, это говорит о том, что у наших шахмат большой резерв", - добавил собеседник агентства.

28 февраля 2022 года Международная шахматная федерация (FIDE) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. 23 ноября 2023 года FIDE продлила разрешение выступать российским и белорусским спортсменам под флагом организации до 1 января 2025 года.