Дик Адвокат назвал отличным решение Андрея Аршавина обучаться на тренера

Летом 2023 года бывший футболист сборной России начал обучение для получения тренерской лицензии

ТАСС, 2 января. Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин сможет передавать опыт другим игрокам в качестве тренера. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший главный тренер сборной России и петербургского "Зенита" Дик Адвокат.

Летом 2023 года Аршавин начал обучение на тренерскую лицензию в академии Российского футбольного союза.

"Отличное решение. Он был великолепным игроком, поэтому он сможет передавать опыт другим игрокам, особенно молодым. Это важно. В России я работал со многими крутыми футболистами, Аршавин однозначно один из них", - сказал Адвокат.

Аршавину 42 года, он является обладателем Кубка УЕФА и трехкратным чемпионом России в составе "Зенита". В 2008 году футболист стал бронзовым призером чемпионата Европы. По ходу карьеры Аршавин выступал за "Зенит", лондонский "Арсенал", краснодарскую "Кубань" и казахстанский "Кайрат".