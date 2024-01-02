Тренер Анчелотти заявил, что завершит карьеру после ухода из "Реала"

Действующее соглашение специалиста с испанским футбольным клубом рассчитано до 30 июня 2026 года

ТАСС, 2 января. Итальянский футбольный тренер Карло Анчелотти заявил, что мадридский "Реал" будет его последним местом работы. Комментарий Анчелотти приводит газета Mundo Deportivo.

29 декабря 2023 года 64-летний Анчелотти подписал новый контракт с "Реалом", соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

"Это мое последнее место работы. Когда я закончу карьеру, я не знаю, это может быть и 2026 год. Я хочу быть тренером до этого года и, надеюсь, до 2028 года, потому что мне нравится Мадрид, я хочу остаться здесь. Все будет зависеть от успеха, которого мы сможем здесь добиться", - сказал Анчелотти.

Анчелотти возглавлял "Реал" с 2013 по 2015 год и вернулся в клуб в 2021 году. Вместе с "Реалом" он становился чемпионом Испании, дважды - победителем кубка и один раз - суперкубка страны, два раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Анчелотти стал первым тренером в истории, который выиграл каждый из пяти сильнейших национальных чемпионатов в Европе. По ходу карьеры итальянский специалист также приводил к победам в национальных первенствах английский "Челси", германскую "Баварию", итальянский "Милан" и французский ПСЖ.