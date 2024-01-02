Янчук назвал закономерной победу теннисиста Надаля над Тимом

Почти весь прошлый сезон испанец пропустил из-за травмы

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Испанец Рафаэль Надаль показал яркую и надежную игру против австрийца Доминика Тима в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Брисбене и одержал заслуженную победу. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу испанца. Надаль провел первый матч в одиночном разряде с января 2023 года, почти весь прошлый сезон он пропустил из-за травмы. 31 декабря Надаль провел первый матч после возвращения, в игре парного разряда на турнире в Брисбене он и его соотечественник Марк Лопес уступили австралийцам Марку Пёрселлу и Джордану Томпсону (4:6, 4:6).

"Надаль - это один из символов эпохи в теннисе. Он показал яркую, надежную игру против Тима и закономерно одержал победу. Этот результат можно по-разному трактовать, пока нельзя судить, насколько он готов играть серьезные матчи, в какой он форме, но в любом случае я уверен, всем будет очень интересно следить за его возвращениям", - сказал Янчук.

В следующем матче Надаль встретится с австралийцем Джейсоном Кублером. Соперником Кублера по первому кругу был россиянин Аслан Карацев, который в начале третьего сета получил травму и не смог продолжить игру.