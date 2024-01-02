Третьяк считает, что Ковальчуку нужно сохранить силы для матчей плей-офф КХЛ

Нападающий в декабре 2023 года подписал контракт с московским "Спартаком"

МОСКВА, 2 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Олимпийскому чемпиону нападающему московского "Спартака" Илье Ковальчуку для удачного выступления в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) необходимо сберечь силы для матчей плей-офф. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"Дай бог ему помочь команде, потому что он мастер высокого класса. Главное, чтобы ему хватило сил на плей-офф, так как игры будут тяжелые", - сказал Третьяк.

Ковальчук заключил контракт с красно-белыми до конца сезона, о чем было объявлено в начале декабря 2023 года. В первых двух матчах 40-летний форвард забросил по шайбе, а заключительную встречу "Cпартака" в 2023 году пропустил из-за микротравмы.