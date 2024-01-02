НОК Украины отказался от денег из фонда МОК из-за частичного допуска россиян

В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать российских атлетов к соревнованиям при соблюдении ряда условий

ТАСС, 2 января. Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины не использует средства из фонда солидарности Международного олимпийского комитета (МОК) из-за допуска российских и белорусских спортсменов к некоторым международным соревнованиям. Об этом порталу Tribuna.com заявил глава НОК Украины Вадим Гутцайт.

Фонд солидарности был создан исполкомом МОК и Европейским олимпийским комитетом вместе с небольшой рабочей группой для оказания гуманитарной помощи членам олимпийского сообщества Украины.

"Она [история с фондом] была, когда россияне не были допущены, и к тому времени фонд предоставлял нам средства. Когда они были допущены к международным соревнованиям, я предложил исполкому, что если их допускают, то мы не можем брать средства в МОК. И все меня поддержали", - сказал Гутцайт.

"Благодаря кабинету министров, министерству финансов на следующий год спортсмены обеспечены полностью, - добавил глава НОК Украины. - На закупку оборудования, экипировки, тренировочных сборов. Поэтому в этом нет смысла, но это и не нужно".

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года исполком организации рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 16 августа 2024 года. 8 декабря 2023 года МОК допустил до участия в ней россиян и белорусов, но исключительно в нейтральном статусе. МОК сообщил, что атлеты из этих стран не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.