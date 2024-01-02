Анциферов рассказал об отношении к европейцам в чемпионате России по хоккею с мячом

В российской Суперлиге выступают двое финских и один шведский игрок

ТАСС, 2 января. Шведские и финские игроки не сталкиваются с проблемами политического характера во время выступления в чемпионате России по хоккею с мячом. Такое мнение ТАСС высказал игрок сборной России и архангельского "Водника" Максим Анциферов.

В связи с ситуацией на Украине российские сборные и клубы по хоккею с мячом лишены возможности выступать на международных соревнованиях. В ноябре 2023 года стало известно, что мужской и женский чемпионаты мира - 2024 отменены в связи с отсутствием стороны, заинтересованной в организации этих турниров.

"Конечно, мы все ждем, когда откроются международные соревнования. Мы не теряем формы, готовимся к ним, чтобы в любой момент быть готовыми, когда появится такая возможность. Мы недавно сыграли со сборной Казахстана, уверенно выиграли, поэтому я считаю, что мы хорошо выступим, если вернемся на международную арену", - сказал Анциферов.

"Спорт нельзя мешать с политикой. Мне обидно, что чемпионаты мира не проводят, но я не теряю мечты сыграть на турнире. У нас в чемпионате выступают игроки из Финляндии и Швеции, и нет никаких проблем, мы хорошо друг к другу относимся. Мы как раз не мешаем политику со спортом, для нас это в первую очередь спортсмены, с которыми мы делаем общее дело", - добавил собеседник агентства.

В российской Суперлиге выступают швед Симон Янссон ("Кузбасс") и финны Томми и Туомас Мяатта (оба - "СКА-Нефтяник).

Сборная СССР/России побеждала на чемпионатах мира 26 раз, команда Швеции - 13. Гегемонию этих команд в 2004 года сумели прервать финны.