Овечкин забросил шайбу во втором матче подряд за "Вашингтон", до рекорда Гретцки - 64 гола

Столичный клуб обыграл "Питтсбург" со счетом 4:3

ТАСС, 3 января. "Вашингтон" обыграл "Питтсбург" со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Том Уилсон (1-я минута), Бек Маленстин (12), Мартин Фехервари (14), Александр Овечкин (20). У "Питтсбурга" отличились Рикард Ракелль (20), Сидни Кросби (30), Джейк Гюнцель (39).

Овечкин забросил восьмую шайбу в сезоне и вторую подряд. Российский форвард забил 830-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).

"Вашингтон" занимает пятое место в Столичном дивизионе, команда набрала 42 очка в 35 играх, "Питтсбург" идет седьмым с 40 очками после 36 встреч. В следующем матче "Вашингтон" дома сыграет с "Нью-Джерси" 4 января, "Питтсбург" на следующий день проведет гостевой матч против "Бостона".

В других матчах игрового дня "Коламбус" на своем льду уступил "Бостону" (1:4), в составе проигравших по одной голевой передаче отдали россияне Иван Проворов и Дмитрий Воронков. "Каролина" на выезде обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" (6:1), у победителей две шайбы забросил нападающий Андрей Свечников, у проигравших точный пас на счету Артемия Панарина, голкипер Игорь Шестеркин отразил 21 бросок из 27. "Виннипег" дома был сильнее "Тампы" (4:2), у хозяев три голевые передачи отдал форвард Владислав Наместников, у "Тампы" одну шайбу забросил Никита Кучеров, а голкипер Андрей Василевский отразил 24 броска из 27. "Монреаль" в гостях обыграл "Даллас" (4:3), в составе проигравших голевая передача на счету Евгения Дадонова, "Калгари" одержал гостевую победу над "Миннесотой" (3:1), "Нэшвилл" на своем льду был сильнее "Чикаго" (3:0).