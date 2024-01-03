Две российские фигуристки в настоящее время отбывают дисквалификацию за допинг

Ими являются Мария Сотскова и Валерия Старыгина

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Две российские фигуристки отбывают в настоящее время дисквалификации за нарушения антидопинговых правил. Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

По состоянию на начало 2024 года отстранены от спорта 23-летняя Мария Сотскова и выступавшая в танцах на льду в паре с Иваном Волобуевым 26-летняя Валерия Старыгина.

Сотскова была дисквалифицирована на 10 лет за употребление фуросемида и фальсификацию, наказание фигуристки истечет в апреле 2030 года. Старыгину дисквалифицировали на 24 месяца (до 17 января 2024 года) за использование запрещенной субстанции.

Сотскова является серебряным призером финала серии Гран-при сезона-2017/18. На Олимпийских играх 2018 года фигуристка заняла восьмое место, на чемпионате Европы того же года она стала четвертой. В ее активе также серебряная и бронзовая медали чемпионатов России. В июле 2020 года Сотскова объявила о завершении карьеры.

Лучшим результатом Старыгиной и Волобуева стало шестое место на чемпионате России в сезоне 2011/12. В 2011 году они стали первыми на Coupe de Nice.