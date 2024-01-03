В Федерации бокса России назвали преступлением допуск трансгендеров к турнирам в США

Ранее Ассоциация бокса США заявила, что допустит трансгендеров до женских турниров с 2024 года при соблюдении ряда условий

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Допуск трансгендеров к соревнованиям является преступлением против бокса. Такое мнение ТАСС высказала генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Ранее Ассоциация бокса США заявила, что допустит трансгендеров до женских турниров с 2024 года при соблюдении ряда условий.

"Допуск подобного - это преступление против бокса, - сказала Кириенко. - Мы поддерживаем традиционные ценности и не допустим таких проявлений на наших боксерских мероприятиях. Мы также видим, что боксерская общественность выступает резко против подобных, с позволения сказать, нововведений. Международная ассоциация бокса (IBA) во главе с Умаром Кремлевым проводит тестирование на уровень гормонов на чемпионатах мира, лишая таким образом возможности нечестным образом добиться результата".

"Мы действуем в той же парадигме ценностей. К слову, упомянутая американская федерация не является членом IBA. Но это не значит, что боксерская общественность и сами спортсмены позволят им очернить многолетние традиции нашего любимого вида спорта", - добавила генеральный секретарь Федерации бокса России.