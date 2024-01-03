Усман Нурмагомедов остался чемпионом Bellator и продолжит выступления в лиге

Ранее спортсмен провалил допинг-тест

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов не будет лишен титула чемпиона Bellator в легком весе. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Усман остался чемпионом. По его следующему поединку будет ясно ближе к завершению [дисквалификации], пока ясности нет", - сказал Магомедов.

В ноябре допинг-тест Нурмагомедова дал положительный результат, спортсмен был дисквалифицирован на шесть месяцев. Боец досрочно завершил выступление в Гран-при Bellator. Всего на счету 25-летнего Нурмагомедова 17 побед и ни одного поражения.