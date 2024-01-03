В РФС рассказали о зарплатах футбольных арбитров

По словам председателя судейского комитета и экспертно-судейской комиссии Павла Каманцева, годовой бонус для арбитров может составить до 3 миллионов рублей до вычета налогов

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Зарплаты футбольных арбитров формируются из фиксированной и бонусной частей, вторая может составлять до 30%. Об этом ТАСС заявил председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

"Существенное влияние может оказать годовой бонус - он может составить дополнительно до 3 миллионов рублей до вычета налогов. Соответственно, это может существенно повлиять на зарплату арбитра, увеличить ее на 20-30%", - сказал Каманцев.

"Наша цель - показатели Континентальной хоккейной лиги. Когда говорят, что в футболе арбитры получают необоснованно много или мало, то могу сказать, что они получают как и их коллеги в других популярных федерациях и международных лигах, таких как хоккей. Да, там больше матчей, но там и другой уровень по трудозатратам и сложности принятия решений, мне кажется, что футбол - это самая сложная для судейства игра", - отметил он.