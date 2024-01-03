Дворкович: пиво или вино может снять стресс, но не улучшить игру шахматистов

Ранее норвежец Магнус Карлсен рассказал, что периодически играет на онлайн-турнирах и стримах по шахматам, употребив алкоголь

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Алкоголь не улучшает игру шахматистов, бокал вина или пива может служить исключительно для снятия стресса в конце дня. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

На прошедшем в конце декабря чемпионате мира по рапиду и блицу норвежец Магнус Карлсен, выигравший оба турнира, рассказал, что периодически играет на онлайн-турнирах и стримах по шахматам, употребив алкоголь.

"Конечно, иногда кто-то снимает стресс бокалом вина или пива, но, конечно, это не улучшает игру, - сказал Дворкович. - Это вопрос снятия стресса, расслабления в конце тяжелого дня, и, возможно, некоторые шахматисты этим пользуются. И Магнус во время турниров точно не злоупотреблял. Если когда и выпивал бокал вина, то точно не перед партией".