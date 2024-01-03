Ткачев считает невоспитанным польского шахматиста Дуду, не пожавшего руку Хисматуллину

Польский гроссмейстер не пожал руку россиянину на чемпионате мира по рапиду

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение польского шахматиста Яна-Кшиштофа Дуды не пожимать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по рапиду говорит о его невоспитанности. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.

Инцидент произошел 26 декабря перед партией первого тура чемпионата мира по рапиду в Самарканде. Хисматуллин протянул руку Дуде, однако поляк отказался пожимать ее. Партия, в которой Хисматуллин играл черными фигурами, завершилась вничью.

"Кроме смеха, это ничего больше не вызывает, - сказал Ткачев. - Кажется, что лучший ответ на такой жест дала Валя Гунина на чемпионате мира по блицу: она играла с украинкой Анной Музычук, и та после поражения тоже не протянула руку. В шахматах есть этикет: до и после партий пожимать руки, это правила хорошего тона. Музычук не поздравила с победой Гунину, а эта победа сделала россиянку чемпионкой мира, и это был лучший ответ на такое поведение".

"Дуда не ответил на рукопожатие Денису - если воспитание не на должном уровне, что можно сказать? Это традиция, этикет многовековой. К сожалению, лучший польский шахматист, сильный гроссмейстер манерам не обучен", - добавил он.