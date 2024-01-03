Карпов назвал помрачением сознания решение шахматиста Дуды не пожимать руку Хисматуллину

12-й чемпион мира по шахматам призвал не обращать внимания на данный эпизод

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Отказ польского шахматиста Яна-Кшиштофа Дуды пожимать руку россиянину Денису Хисматуллину на чемпионате мира по рапиду является помрачением сознания и не заслуживает внимания. Такое мнение ТАСС высказал 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

Инцидент произошел 26 декабря перед партией первого тура чемпионата мира по рапиду в Самарканде. Хисматуллин протянул руку Дуде, однако поляк отказался пожимать ее. Партия, в которой Хисматуллин играл черными фигурами, завершилась вничью.

"Надо пока не обращать внимания на такое поведение, - сказал Карпов. - Это какое-то личное помрачение [сознания] у людей, для шахмат это не свойственно. Шахматисты, как и олимпийцы, всегда вели себя порядочно, всегда подавали руки перед и после партий. Я не помню, чтобы такое поведение было распространено раньше".