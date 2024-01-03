В УЕФА заявили, что российские журналисты смогут запросить аккредитацию на Евро-2024

Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Журналисты всех стран могут подать заявку на аккредитацию на чемпионат Европы по футболу 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Все желающие смогут запросить аккредитацию и бронирование мест для СМИ на Евро-2024. Предполагаемые даты открытия и закрытия медиапортала УЕФА для аккредитации на чемпионат Европы: с 10:00 мск 15 января до 16:00 мск 18 апреля", - сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА в ответ на вопрос о том, будут ли допущены к работе на турнире российские журналисты.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не принимала участия в квалификации чемпионата Европы. 2 декабря прошла жеребьевка группового этапа чемпионата Европы.