Аршавин считает Головина лучшим российским футболистом в 2023 году

По мнению эксперта, полузащитник "Монако" показывает хорошую игру

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Полузащитник "Монако" Александр Головин является лучшим российским футболистом в 2023 году. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Андрей Аршавин.

"Лучший российский игрок в 2023 году? Если брать не у нас, то это Головин. А в России не знаю. Головин в порядке в "Монако", - сказал Аршавин.

Головину 27 лет, он выступает за "Монако" с 2018 года. В текущем сезоне футболист провел за "Монако" 15 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.