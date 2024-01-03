Футболиста "Ниццы" Аталя признали виновным по делу о разжигании ненависти

Алжирский полузащитник приговорен к восьми месяцам тюрьмы условно и должен выплатить штраф в размере €45 тыс.

ТАСС, 3 января. Полузащитник сборной Алжира и французского футбольного клуба "Ницца" Юсеф Аталь приговорен к восьми месяцам тюрьмы условно из-за разжигания ненависти. Об этом сообщил телеканал RMC Sport.

Также игрок должен будет заплатить штраф в размере €45 тыс. У футболиста есть 10 дней для подачи апелляции. Отмечается, что обвинение требовало приговорить полузащитника к 10 месяцам условного заключения.

В начале октября Аталь разместил в социальной сети Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) видео, на котором палестинский проповедник обращается к богу с просьбой "послать евреям темный день". Впоследствии он удалил видео, а также принес извинения за его публикацию, заявив, что осуждает любые формы насилия. 16 октября прокуратура Ниццы начала предварительное расследование в отношении алжирского игрока. 18 октября клуб принял решение отстранить игрока от основной команды до дальнейшего уведомления.

Позднее президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло осудил публикацию Аталя. Он заявил, что призывы к насилию, распространяемые игроком, противоречат этике спорта, и назвал недопустимым разжигание ненависти. 24 ноября футболиста поместили под стражу из-за поста в поддержку Палестины, обвинив в разжигании ненависти.

Аталю 27 лет, он выступает за "Ниццу" с 2018 года. Ранее Аталь играл за алжирский "Параду" и бельгийский "Кортрейк". В составе сборной Алжира он провел 29 матчей, забив 2 гола. В 2019 году в составе команды Аталь стал победителем Кубка африканских наций.