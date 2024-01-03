Футболист сборной России Волков считает удачным для себя 2023 год

По мнению защитника "Краснодара", в прошедшем году он совершил прорыв

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Прошедший год сложился хорошо для защитника "Краснодара" и сборной России Сергея Волкова. Об этом Волков рассказал ТАСС.

"Для меня самым запоминающимся матчем сборной России в году была игра с Камеруном, потому что самый сильный соперник, - сказал Волков. - Люди играют в топовых лигах, в чемпионатах Англии, Италии, Испании. Конечно, занесем в актив 2023 год, соперников нам дали для сборной. Если брать в целом год выступления за "Краснодар" и сборную, то хороший прорыв. Прибавляю от игры к игре. Изучаю свои ошибки, прибавляю в сильных сторонах, улучшил подачи с фланга. Такой удачный для меня год".

Волкову 21 год, он дебютировал за сборную России в матче с командой Катара (1:1) в сентябре 2023 года. Всего он провел за национальную команду 3 матча. За "Краснодар" защитник провел 22 матча и сделал 3 результативные передачи.