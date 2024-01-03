Дюков сообщил, что решение об участии крымских клубов в Кубке России еще не принято

В 2023 году оба клуба решили не участвовать в Кубке России

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Решение об участии крымских клубов в следующем сезоне Фонбет - Кубка России по футболу еще не принято. Об этом ТАСС сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"Пока нет, - сказал Дюков в ответ на вопрос, принято ли решение по участию крымских клубов в следующем сезоне Кубка России. - Это должно быть в том числе их решение".

В 2023 году крымские клубы "Рубин Ялта" и "Севастополь" впервые выступали в Леон - Второй лиге чемпионата России. Оба клуба решили не участвовать в Кубке России, сосредоточившись на чемпионате.