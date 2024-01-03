Рекордсменка мира Чикунова рассказала, что плавание могло бы перенять у бокса

По мнению спортсменки, пловцы могли бы выходить на соревнования под музыку

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Плавание могло бы позаимствовать у профессионального бокса традицию выхода спортсменов на соревнования под музыку, если это не будет затягивать их представление. Такое мнение ТАСС высказала рекордсменка мира Евгения Чикунова.

"Это было бы интересно, - сказала Чикунова о возможности пловцов выходить на старт под музыку. - Но это может занимать очень много времени, даже если ставить кусочки треков, в то время как спортсмены находятся в компрессионных костюмах, они сильно давят, и поэтому многие рассчитывают время до секунды. Но попробовать можно было бы, это точно".

Спортсменка отметила, что если бы у пловцов появилась такая возможность, то она бы чередовала различные композиции для своего выхода на старт. "В данный момент мне очень нравится трек Леди Гаги, который называется Telephone", - отметила Чикунова.

Чикуновой 19 лет, она является серебряным призером чемпионата Европы в комбинированной эстафете, серебряным призером чемпионата мира на короткой воде на дистанции 200 м брассом. Спортсменка удерживает мировой рекорд на дистанции 200 м брассом, который она установила в апреле 2023 года на чемпионате России (2.17,55).

Российские пловцы в минувшем году были допущены к международным стартам в нейтральном статусе, однако ведущие спортсмены страны отказались от участия в соревнованиях на предложенных условиях, что, скорее всего, не позволит им выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже.