3 января, 16:25
КХЛ

СКА разгромил "Витязь" и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 6:1

ТАСС, 3 января. Петербургский СКА со счетом 6:1 обыграл подмосковный "Витязь" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в присутствии 12 434 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Глотов (5, 35 и 50-я минуты), Сергей Толчинский (11), Никита Камалов (23) и Захар Бардаков (45). У проигравших отличился Иван Воробьев (43). Вратарь СКА Павел Мойсевич впервые вышел в стартовом составе команды в КХЛ, до этого белорус шесть раз выходил по ходу матчей и не пропустил ни одной шайбы. Его сухая серия составила 242 минуты и 55 секунд, что является рекордом КХЛ по продолжительности подобной серии со старта сезона и с момента дебюта в лиге.

СКА одержал четвертую победу подряд и обошел в турнирной таблице Западной конференции московское московское "Динамо". Петербургская команда занимает третье место с 63 очками в 46 матчах. В следующей игре СКА примет ярославский "Локомотив", который идет вторым на Западе. Встреча пройдет 5 января.

"Витязь" располагается на девятой позиции Западной конференции. В активе команды 36 очков после 46 игр. Следующим соперником "Витязя" станет череповецкая "Северсталь", которая 5 января на своей площадке сыграет с подмосковным клубом.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

47

27

3

0

3

3

11

172-129

66

2

Локомотив

45

26

4

0

3

1

11

117-87

64

3

СКА

46

26

2

3

1

0

14

146-98

63

4

Динамо М

46

21

5

3

1

3

13

136-112

62

5

Торпедо

45

23

2

2

2

1

15

131-105

57

6

ЦСКА

45

20

2

1

0

4

18

126-103

50

7

Северсталь

46

18

0

3

3

4

18

141-136

49

8

Динамо Мн

44

14

4

1

2

2

21

116-122

42

9

Витязь

46

10

3

2

3

3

25

100-163

36

10

Куньлунь РС

46

7

4

4

2

3

26

103-155

35

11

Сочи

47

11

1

2

0

6

27

121-182

34

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

47

23

5

2

3

2

12

145-118

65

2

Авангард

45

18

8

3

0

3

13

138-119

61

3

Салават Юлаев

45

25

2

1

1

2

14

133-95

59

4

Лада

47

20

1

3

1

8

14

118-112

57

5

Автомобилист

48

17

5

4

3

2

17

114-111

57

6

Трактор

47

19

5

1

1

4

17

124-112

55

7

Ак Барс

45

20

5

0

0

2

18

118-103

52

8

Сибирь

47

14

3

4

3

5

18

110-127

50

9

Амур

45

16

1

2

5

3

18

102-115

46

10

Нефтехимик

46

14

2

1

4

5

20

105-146

43

11

Барыс

46

8

4

4

2

5

23

114-141

39

12

Адмирал

45

8

3

3

6

3

22

95-129

37

  

Теги:
КХЛ