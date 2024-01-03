СКА разгромил "Витязь" и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

ТАСС, 3 января. Петербургский СКА со счетом 6:1 обыграл подмосковный "Витязь" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в присутствии 12 434 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Глотов (5, 35 и 50-я минуты), Сергей Толчинский (11), Никита Камалов (23) и Захар Бардаков (45). У проигравших отличился Иван Воробьев (43). Вратарь СКА Павел Мойсевич впервые вышел в стартовом составе команды в КХЛ, до этого белорус шесть раз выходил по ходу матчей и не пропустил ни одной шайбы. Его сухая серия составила 242 минуты и 55 секунд, что является рекордом КХЛ по продолжительности подобной серии со старта сезона и с момента дебюта в лиге.
СКА одержал четвертую победу подряд и обошел в турнирной таблице Западной конференции московское московское "Динамо". Петербургская команда занимает третье место с 63 очками в 46 матчах. В следующей игре СКА примет ярославский "Локомотив", который идет вторым на Западе. Встреча пройдет 5 января.
"Витязь" располагается на девятой позиции Западной конференции. В активе команды 36 очков после 46 игр. Следующим соперником "Витязя" станет череповецкая "Северсталь", которая 5 января на своей площадке сыграет с подмосковным клубом.
1
Спартак
47
27
3
0
3
3
11
172-129
66
2
Локомотив
45
26
4
0
3
1
11
117-87
64
3
СКА
46
26
2
3
1
0
14
146-98
63
4
Динамо М
46
21
5
3
1
3
13
136-112
62
5
Торпедо
45
23
2
2
2
1
15
131-105
57
6
ЦСКА
45
20
2
1
0
4
18
126-103
50
7
Северсталь
46
18
0
3
3
4
18
141-136
49
8
Динамо Мн
44
14
4
1
2
2
21
116-122
42
9
Витязь
46
10
3
2
3
3
25
100-163
36
10
Куньлунь РС
46
7
4
4
2
3
26
103-155
35
11
Сочи
47
11
1
2
0
6
27
121-182
34
1
Металлург
47
23
5
2
3
2
12
145-118
65
2
Авангард
45
18
8
3
0
3
13
138-119
61
3
Салават Юлаев
45
25
2
1
1
2
14
133-95
59
4
Лада
47
20
1
3
1
8
14
118-112
57
5
Автомобилист
48
17
5
4
3
2
17
114-111
57
6
Трактор
47
19
5
1
1
4
17
124-112
55
7
Ак Барс
45
20
5
0
0
2
18
118-103
52
8
Сибирь
47
14
3
4
3
5
18
110-127
50
9
Амур
45
16
1
2
5
3
18
102-115
46
10
Нефтехимик
46
14
2
1
4
5
20
105-146
43
11
Барыс
46
8
4
4
2
5
23
114-141
39
12
Адмирал
45
8
3
3
6
3
22
95-129
37