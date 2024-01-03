СКА разгромил "Витязь" и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 6:1

ТАСС, 3 января. Петербургский СКА со счетом 6:1 обыграл подмосковный "Витязь" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в присутствии 12 434 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Василий Глотов (5, 35 и 50-я минуты), Сергей Толчинский (11), Никита Камалов (23) и Захар Бардаков (45). У проигравших отличился Иван Воробьев (43). Вратарь СКА Павел Мойсевич впервые вышел в стартовом составе команды в КХЛ, до этого белорус шесть раз выходил по ходу матчей и не пропустил ни одной шайбы. Его сухая серия составила 242 минуты и 55 секунд, что является рекордом КХЛ по продолжительности подобной серии со старта сезона и с момента дебюта в лиге.

СКА одержал четвертую победу подряд и обошел в турнирной таблице Западной конференции московское московское "Динамо". Петербургская команда занимает третье место с 63 очками в 46 матчах. В следующей игре СКА примет ярославский "Локомотив", который идет вторым на Западе. Встреча пройдет 5 января.

"Витязь" располагается на девятой позиции Западной конференции. В активе команды 36 очков после 46 игр. Следующим соперником "Витязя" станет череповецкая "Северсталь", которая 5 января на своей площадке сыграет с подмосковным клубом.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 47 27 3 0 3 3 11 172-129 66 2 Локомотив 45 26 4 0 3 1 11 117-87 64 3 СКА 46 26 2 3 1 0 14 146-98 63 4 Динамо М 46 21 5 3 1 3 13 136-112 62 5 Торпедо 45 23 2 2 2 1 15 131-105 57 6 ЦСКА 45 20 2 1 0 4 18 126-103 50 7 Северсталь 46 18 0 3 3 4 18 141-136 49 8 Динамо Мн 44 14 4 1 2 2 21 116-122 42 9 Витязь 46 10 3 2 3 3 25 100-163 36 10 Куньлунь РС 46 7 4 4 2 3 26 103-155 35 11 Сочи 47 11 1 2 0 6 27 121-182 34