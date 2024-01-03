Хоккейный клуб "Сочи" изменил эмблему

Новая эмблема посвящена десятилетию создания команды

ТАСС, 3 января. Клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" изменил эмблему, она посвящена десятилетию со дня создания команды. Об этом сообщила пресс-служба "Сочи".

"В 2014 году в Сочи состоялась самая красивая, самая масштабная, самая теплая зимняя Олимпиада в истории современного спорта. Сразу после ее окончания в качестве одного из элементов наследия Олимпиады на карте Континентальной хоккейной лиги появился хоккейный клуб "Сочи". Спустя 10 лет настало время переосмыслить основной бренд клуба, чтобы сделать его еще более ярким, современным и узнаваемым. Встречайте новый фирменный стиль самого молодого клуба КХЛ, новый стиль хоккейного клуба "Сочи", - говорится в сообщении.

© ХК "Сочи"

В первом матче с обновленной эмблемой "Сочи" на своем площадке со счетом 2:3 в овертайме проиграл магнитогорскому "Металлургу". Сочинский клуб потерпел 11 поражение подряд. В последний раз команда выигрывала 26 ноября на выезде у хабаровского "Амура" (5:2).

"Сочи" проводит 10-й сезон в КХЛ. Клуб четыре раза играл в плей-офф, однако никогда не проходил дальше первого раунда. В нынешнем сезоне "Сочи" занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 47 матчах.