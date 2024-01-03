Роналду и Месси вошли в число претендентов на включение в команду года ФИФА

Игроки, вошедшие в команду, станут известны 15 января

ТАСС, 3 января. Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) определила кандидатов на попадание в команду года. Об этом сообщила пресс-служба FIFPro.

В число претендентов вошли 23 футболиста. Вратари: бельгиец Тибо Куртуа (испанский "Реал"), бразилец Эдерсон (английский "Манчестер Сити"), аргентинец Эмилиано Мартинес (английская "Астон Вилла"); защитники: нидерландец Вирджил ван Дейк (английский "Ливерпуль"), бразилец Эдер Милитао и немец Антонио Рюдигер (оба - "Реал"), португалец Рубен Диаш, англичане Джон Стоунз и Кайл Уокер (все - "Манчестер Сити"); полузащитники немец Илкай Гюндоган (испанская "Барселона"), испанец Родри, португалец Бернарду Силва и бельгиец Кевин Де Брюйне (все - "Манчестер Сити"), англичанин Джуд Беллингем, уругваец Федерико Вальверде и хорват Лука Модрич (все - "Реал"); нападающие: бразилец Винисиус ("Реал"), француз Карим Бензема ("Аль Иттихад" из Саудовской Аравии), норвежец Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), англичанин Гарри Кейн (германская "Бавария"), француз Килиан Мбаппе (французский ПСЖ), аргентинец Лионель Месси (американский "Интер Майами"), португалец Криштиану Роналду ("Аль Наср" из Саудовской Аравии).

В 2023 году Роналду стал лидером по количеству голов в официальных матчах, на счету 38-летнего нападающего 54 результативных удара. В прошедшем году он выиграл первый трофей в составе "Аль-Насра", завоевав клубный Кубок арабских чемпионов, и вместе со сборной Португалии квалифицировался на чемпионат Европы, который пройдет летом 2024 года в Германии. Португальцы выиграли все 10 матчей в отборе, на счету Роналду 10 голов в 9 матчах, он занял второе место в списке бомбардиров квалификации, уступив только бельгийскому форварду Ромелу Лукаку (14).

Месси в 2023 году перешел в "Интер Майами" и стал победителем Кубка лиг, в котором принимали участие команды Главной футбольной лиги (MLS) и чемпионата Мексики. Для аргентинца данный трофей стал 44-м в карьере, что позволило ему стать самым титулованным футболистом в истории. В октябре Месси в рекордный восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча".

В декабре ФИФА опубликовала тройку претендентов на звание лучшего игрока 2023 года, в которую вошли Месси, Мбаппе и Холанд. Лауреат премии и символическая команда года будут объявлены 15 января в Лондоне.