Футболист "Ростова" Глебов оценил свою игру в 2023 году

По словам полузащитника сборной России, год получился "непонятным"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Прошедший 2023 год получился для полузащитника "Ростова" и сборной России по футболу Данилы Глебова двояким по ощущениям. Об этом Глебов рассказал ТАСС.

"Год получился таким непонятным. Плохой старт в этом сезоне, наверное, не очень хорошая концовка прошлого сезона. Двоякие ощущения, - сказал Глебов. - Что касается сборной России, то хорошие отрезки были с Камеруном, с Кубой по атмосфере было хорошо. Я думаю, что нужно проводить больше матчей в России. Доволен ли годом в плане карьеры? Нормально".

По итогам прошлого сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" занял четвертое место в турнирной таблице. В этом сезоне ростовская команда располагается на 10-й позиции после 18 туров.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. В 2023 году сборная России провела товарищеские игры с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0). В сентябре команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2). Глебов принял участие в шести матчах сборной России в 2023 году.