Дизайнер Куклычева сообщила о прекращении сотрудничества с фигуристкой Косторной

По словам дизайнера, такое решение было принято "по ряду причин"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Дизайнер костюмов Алена Куклычева прекратила сотрудничество с фигуристкой Аленой Косторной. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Это последняя работа для Алены Косторной. Я прекратила сотрудничество с ней в новом году по ряду причин", - написала Куклычева.

Косторной 20 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании. В 2023 году спортсменка перешла в парное катание.