Косторная высказалась о качестве костюмов дизайнера Куклычевой

По словам фигуристки, она больше не хочет "собирать куски костюма со льда"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Фигуристка Алена Косторная осталась недовольна качеством костюмов, которые для нее делала дизайнер Алена Куклычева. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Во время проката программы Косторной и Георгия Куницы на открытии катка Евгения Плющенко на Востряковском шоссе с платья фигуристки на лед несколько раз падали перья.

"На заборе тоже много что написано. Могу сказать только, что мы с Георгием не хотим собирать куски костюма со льда в конце программы", - сказала фигуристка.

В среду Куклычева сообщила о прекращении сотрудничества с Косторной, заявив, что на это есть "ряд причин".

Косторной 20 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании. В 2023 году спортсменка перешла в парное катание.