"Салават Юлаев" намерен обсудить с Хмелевским новый контракт после сезона КХЛ

В текущем сезоне нападающий занимает пятое место в списке лучших снайперов

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. "Салават Юлаев" планирует обсудить возможность продления контракта с одним из лучших снайперов Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александром Хмелевским после окончания сезона. Об этом ТАСС рассказал гендиректор уфимского клуба Ринат Баширов.

Контракт американского нападающего истечет в апреле 2024 года. Хмелевский занимает пятое место в списке снайперов чемпионата. На его счету 21 гол и 20 результативных передач в 45 играх. Ранее ЦСКА объявил о том, что не интересуется хоккеистом.

"По продлению контрактов, понятное дело, вопрос номер один связан с Александром Хмелевским. В этом плане мы и понимаем легионеров. Если все сложится удачно, я думаю, он наше предложение примет. Думаю, после сезона мы сядем и спокойно обговорим все моменты", - сказал Баширов.

Соглашения в следующем году также истекают у 37-летних чемпионов мира защитника Евгения Бирюкова и нападающего Николая Кулемина.

"Безусловно, оба игрока - это надежный тыл. Может быть, они и не все матчи проводят, тем не менее мы в них уверены. По поводу продления контрактов это относится ко всем игрокам, и результаты этого сезона будут определяющими. Николай уникальный человек, он способен играть и дальше. Потому что по тестам, которые тренерский штаб делает после выхода на сборы, он неизменно занимает первое место", - отметил гендиректор клуба.