Нападающие "Вашингтона" Овечкин и Кузнецов набрали по 2 очка в матче НХЛ с "Нью-Джерси"

Столичный клуб уступил со счетом 3:6

ТАСС, 4 января. "Вашингтон" проиграл "Нью-Джерси" со счетом 3:6 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Нико Хишир (4-я и 10-я минуты), Доусон Мерсер (29, 48), Майкл Маклауд (40, 56). У "Вашингтона" отличились Коннор Макмайкл (19), Евгений Кузнецов (42), в активе которого также результативная передача, и Джон Карлсон (49).

Кузнецов забросил шестую шайбу в текущем сезоне, также в 32 матчах российский нападающий отдал 7 голевых передач. Кузнецов отличился в матче НХЛ впервые с 8 декабря, тогда игрок забросил шайбу в домашней игре против "Далласа" (4:5 Б), после этого россиянин не забрасывал в 11 матчах подряд. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отдал 15-ю и 16-ю голевые передачи в сезоне, в 36 играх у капитана "Вашингтона" также 8 заброшенных шайб.

"Вашингтон" и "Нью-Джерси" провели по 36 матчей и набрали по 42 очка, однако "Нью-Джерси" находится выше в таблице Столичного дивизиона за счет дополнительных показателей: подопечные Линди Раффа занимают пятое место, "Вашингтон" - шестое. В следующем матче "Вашингтон" примет "Каролину" 6 января, "Нью-Джерси" в этот же день на своем льду сыграет с "Чикаго".