Умер самый возрастной новичок в истории НХЛ Конни Мэдиган

Он дебютировал в лиге в возрасте 38 лет

ТАСС, 4 января. Канадский защитник Конни Мэдиган, выступавший за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис", умер в возрасте 89 лет. Об этом на своей странице в Х (ранее Twitter) сообщил бывший игрок "Лос-Анджелеса" Стив Карлсон.

Причины смерти не уточняются.

Мэдиган выступал за "Сент-Луис" в сезоне-1972/73, в регулярном чемпионате игрок провел 20 матчей, сделав три голевые передачи, также он сыграл в пяти матчах плей-офф, не отметившись результативными действиями. Мэдиган является самым возрастным новичком в истории НХЛ, он дебютировал в лиге в возрасте 38 лет. Второе место по этому показателю делят канадец Джим Андерсон, а также советский и латвийский хоккеист Хелмут Балдерис, дебютировавшие в НХЛ в возрасте 37 лет.