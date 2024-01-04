4 января, 06:05
Футбол в России

"Не готов возглавить клуб, выжал себя". Олег Романцев - о работе, семье и тренерской школе

Олег Романцев. Александр Демьянчук/ ТАСС
Олег Романцев
© Александр Демьянчук/ ТАСС

4 января российскому тренеру исполнилось 70 лет

Олег Романцев 4 января отмечает юбилей. В день 70-летия один из самых успешных российских футбольных тренеров рассказал ТАСС об отношении к возрасту, запоминающихся матчах и возможном продолжении карьеры.

Про празднование юбилея

70 лет - это небольшой праздник. [Ринат] Дасаев тревогу бил: давай чего-нибудь организуем. Я говорю, что нет, я ничего делать не буду. Они хотят сделать какой-то матч, я буду только рад, потому что моя единственная просьба или пожелание в том, чтобы увидеть как можно больше своих ребят, с кем я работал, с кем играл, пообщаться.

Очень скромно отмечаю [дни рождения], я даже не помню, чтобы что-то так праздновал. Не знаю, почему называют 70-летие праздником. Юбилей какой-то. Праздновать - это, наверное, 18-летие, единственный праздник, остальное - все такое.

Про возможную работу тренером

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Не думал об этом. Нет, не смогу, все-таки я, видимо, работая в таком режиме, выжал себя надолго, если не до конца. Чтобы работать, нужно быть готовым 24 на 7 думать, двигаться, что-то делать, работать. У меня таких сил нет, я к футболу очень честно отношусь. Поэтому такой мысли нет.

Про тренерскую школу в России

Я, честно говоря, не знаю, что такое учеба [на тренера], где учат, кто их учит. Мне трудно сказать, [есть ли кризис]. Сейчас все, что хочешь, что нужно, возьми, все показывают в интернете, любые тренировки любых тренеров, любые упражнения, все есть. Поэтому кто и где учит - не знаю. Я не думаю, что наша тренерская школа чем-то уступает какой-то зарубежной. Просто в связи с этими так называемыми санкциями сейчас на российских, не только футбольных специалистов, [не обращают внимания], у нас есть и тренерские школы фигурного катания, художественной гимнастики, разве они плохие? Но их тоже никуда не приглашают. Здесь дело не в их квалификации. Уровень наших специалистов достаточно высокий. Я смотрю команды и вижу, что в некоторых клубах есть недокоплектация, но команды играют, значит, это тренерская работа. В прошлом году "Ростов" выступил хорошо, он был не укомплектован, но весь сезон вверху таблицы, это тренерская работа. Я с уважением отношусь к российской тренерской школе, желаю, чтобы ребята прогрессировали.

Про запоминающиеся матчи тренером и игроком

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Всегда, когда в первый раз становишься чемпионом, понимаешь, что это остается на всю жизнь. Первый раз игроком я стал чемпионом в Ростове ("Спартак" победил СКА (Ростов-на-Дону) со счетом 3:2 в заключительном матче чемпионата - прим. ТАСС), очень запомнился этот тяжелый матч, погода не очень хорошая. Если говорить о тренерской карьере, то, наверное, 1989 год с Киевом в Москве ("Спартак" обыграл киевское "Динамо" со счетом 2:1), но это был предпоследний матч, потому что у нас была еще игра в Вильнюсе. Первое всегда запоминается.

Про футбольную мечту

Сейчас нет никакой футбольной мечты. Конечно, хочется, чтобы мои парни достигли большего, чем я, вот мечта. Что есть, то есть, я искренне говорю, чтобы кто-то из них переплюнул меня. Как футболисты они все меня переплюнули, потому что я один раз выиграл чемпионат СССР, а у меня один [Дмитрий] Ананко девять раз выиграл. Правда, у меня есть преимущество. Я один раз стал чемпионом 15 стран, тогда, как бы мы не говорили, все сборные были. "Динамо" (Минск) - сборная Белоруссии, "Динамо" (Киев) - сборная Украины, "Арарат" - Армения, "Нефтчи" - Азербайджан, и так далее, то есть все сборные были, а мы чемпионами 15 стран были. Если кто-то переплюнет меня как тренера, будет очень здорово.

Про пересечение человеческой и футбольной мечты

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Настолько пересеклись жизнь и футбол, что уже не отличаешь. Футбол - это и есть жизнь. Поэтому я не разделяю футбольную и обычную жизнь, это одно и то же. Как говорится, выбрал профессию по душе, значит не работаешь.

Про смысл жизни

Много в этой жизни юмористов было, кто-то сказал, может [Валентин] Бубукин. Утром ничего не болит - значит умер. Есть такой капитан сборной Бразилии, по-моему, моего возраста - доктор Сократес, я думал, что это кличка такая, оказывается, что нет, он был хорошим доктором. Он сказал, что 30-летний профессиональный футболист имеет изношенность как у 90-летного старика. Может, чуть-чуть утрирует, но я понял, про что он говорит. Поэтому какой-то перспективы на жизнь не строю. Будет счастлива моя внучка. Живешь детьми, удовольствие получаешь от хорошего футбола. Слежу за всеми нашими, международных игр нет, смысл теряется, а кто из наших выиграет - мне все равно. Нужно, чтобы выигрывали не у наших.

Беседовал Георгий Поветкин 

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Российский футболРоманцев, Олег Иванович