Филатов: переход ФШР из Европы в Азию в 2023 году стал стратегически верным решением

Глава Федерации шахмат Росси отметил, что за 8 месяцев более 300 российских спортсменов приняли участие в международных соревнованиях различного ранга

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Переход Федерации шахмат России (ФШР) из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию стал одним из ключевых событий 2023 года, а в новом году важными турнирами станут Игры дружбы и возобновление "Аэрофлот-опен". Об этом ТАСС рассказал президент ФШР Андрей Филатов.

"Для начала хочу отметить, что 4 декабря мы отмечали 100 лет со дня создания ФШР. Подведение итогов - естественное занятие для юбиляра, но я предлагаю делать его без скидки на возраст, только с цифрами в руках. Мы работаем в спорте, и "голы, очки, секунды" - самый важный показатель, - заявил Филатов. - Для Федерации шахмат России год стал значимым и насыщенным, произошло много событий, которые будут иметь долгосрочные последствия для развития".

Выделяя наиболее значимое событие прошлого года, президент ФШР назвал переход из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию. "Это было стратегическое решение наблюдательного совета ФШР, и время показало, что оно было верным, - сказал Филатов. - ФШР официально стала первой отечественной спортивной федерацией, перешедшей из Европы в Азию. 28 февраля 2023 года в Абу-Даби за вступление России проголосовали 29 делегатов азиатской федерации, против - 1, воздержались - 6. С 1 мая 2023 года - дата юридического перехода - российские шахматисты могут участвовать в азиатских шахматных турнирах".

"Расширился спектр соревнований - как официальных, так и коммерческих, в которых могут участвовать все категории российских спортсменов: не только топовые гроссмейстеры, но также дети, ветераны, лица с ограниченными возможностями здоровья. В результате за 8 месяцев более 300 наших спортсменов приняли участие в международных соревнованиях различного ранга. Я уже не раз говорил, что в XXI веке шахматный мир дрейфует в Азию, очень активно развиваются шахматы в Индии, Китае, Узбекистане, Казахстане и других странах. Сейчас можно сказать, что российские шахматы стали полноправной частью этого процесса, и наши игроки могут конкурировать с лучшими из лучших на всех уровнях", - подчеркнул Филатов.

Глава ФШР выделил целый ряд побед российских шахматистов в 2023 году, включая успехи Романа Шогджиева и Алексея Гребнева в детских и юношеских чемпионатах мира. "Их (результатов - прим. ТАСС) много, постараюсь ограничиться наиболее важными. В целом во всех видах шахматных соревнований российские спортсмены завоевали 87 медалей - 39 золотых, 31 серебряную и 17 бронзовых, - заявил Филатов. - В детских и юношеских турнирах прекрасные результаты показали Роман Шогджиев и Алексей Гребнев. Роман уверенно выиграл первенство мира по шахматам среди мальчиков до 8 лет, а затем произвел несколько сенсаций на чемпионате мира по рапиду и блицу, обыграл нескольких гроссмейстеров. Алексей стал чемпионом мира до 18 лет и чемпионом Азии до 21 года, он явно на подъеме. Отмечу очень хорошее выступление наших юных спортсменов в быстрых форматах - на чемпионате мира по быстрым шахматам они завоевали 4 золотые медали, по блицу - 5 медалей".

"Заканчивая главную для нас тему молодых шахматистов, скажу, что в 2023 году мы приняли еще одно важное решение. За всеми тренерами наших основных сборных команд, мужской и женской, мы закрепили самых способных молодых шахматистов нашей страны. Составлены индивидуальные графики, тренеры приступили к интенсивной работе. В конце года мы отправили юных игроков на чемпионат мира по рапиду и блицу в Самарканде, и многие из них там отлично выступили. Спасибо Международной шахматной федерации (FIDE), которая выделила нам несколько wild card для молодых спортсменов. Вся эта работа вместе с уже показанными результатами позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Победы женщин и сборной России в турнире ШОС

Отмечая достижениях ведущих гроссмейстеров, Филатов признался, что в целом российские шахматистки в 2023 году показали отличные результаты. "Во взрослых шахматах отмечу убедительную победу Александры Горячкиной на Кубке мира в Баку, - сказал он. - В целом наши девушки в этом году показали отличные результаты: Анастасия Боднарук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам, а пятикратная чемпионка России Валентина Гунина - чемпионкой мира по блицу. Последнее достижение особенно ценно. Валентине, несмотря на проблемы со здоровьем, удалось повторить его после 11-летнего перерыва. По итогам года две российские шахматистки продолжают борьбу за титул чемпионки мира в классике - в турнир претендентов 2024 года отобрались Александра Горячкина и Екатерина Лагно".

У мужчин, по словам Филатова, тоже было немало достойных результатов: "Например второе и третье места Даниила Дубова и Владислава Артемьева на чемпионате мира по блицу - после по-прежнему доминирующего в шахматном мире Магнуса Карслена".

"Последний результат, о котором я хотел бы сказать, - победа сборной России в командном соревновании стран ШОС, в котором приняли участие сборные 10 стран, - отметил Филатов. - Наша команда (Даниил Дубов, Максим Матлаков, Анастасия Боднарук, тренер - Александр Рязанцев) заняла первое место с 17 очками из 18 возможных. Отмечу, что сборная выступала без ограничений на государственную символику - гимн, герб и флаг. Это тоже следствие перехода в Азиатский шахматный союз".

Игры дружбы и "Аэрофлот-опен"

На вопрос об ожиданиях от 2024 года, президент Федерации шахмат России выразил надежду, что позитивные тенденции выступления российских спортсменов продолжатся. "Конечно, я рассчитываю, что позитивные тенденции выступления наших спортсменов продолжатся и что во всех соревнованиях они будут претендовать на самые высокие места, - заявил Филатов. - В 2024 году мы после долгого перерыва возобновляем проведение "Аэрофлот-опен". Прямо накануне Нового года наш национальный перевозчик принял решение поддержать проведение этого легендарного турнира, который существует с 2002 года и занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Турнир пройдет в марте 2024 года с призовым фондом в 15 млн рублей. Мы ждем в гости сильнейших шахматистов со всего мира".

Филатов особо отметил участие российских гроссмейстеров в Играх дружбы. "Другое важное и ожидаемое событие года - Игры дружбы, в программу которых включены шахматы. Нас ждут интересные турниры, за которыми будут следить болельщики по всей стране. А болельщиков шахмат в нашей стране становится все больше. Вы можете видеть это и по интересу к шахматам в СМИ, и по цифрам просмотров шахматных трансляций, и по количеству шахматистов в национальном рейтинге ФШР. В 2023 году мы преодолели отметку в 430 тыс. зарегистрированных игроков - и это, пожалуй, один из наиболее важных результатов работы Федерации шахмат России. Популяризация шахмат - наша главная цель, и мы продолжаем работать для ее достижения", - резюмировал президент ФШР.