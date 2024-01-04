Воронежские власти вложат во второй стадион для "Факела" более 1,5 млрд рублей

Объект планируется сдать в эксплуатацию в июне

ВОРОНЕЖ, 4 января. /ТАСС/. Власти Воронежской области вложат в строительство второго стадиона для футбольного клуба "Факел" более 1,5 млрд рублей. Сдача арены запланирована на июнь 2024 года, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

"Стадион "Факел" сдадим 1 июня 2024 года. Сейчас готовность арены - 60%. Завершили основные работы по трибунам, установили мачты освещения (ведется их подключение), смонтирована система подогрева поля и проведена ее опрессовка, - написал губернатор. - Тут идут работы по беговым дорожкам, отделка подтрибунных помещений. Стоимость строительства превысит 1,5 млрд рублей".

Ранее Гусев сообщал, что стадион "Факел" в Воронеже сдадут в декабре 2023 года. Глава региона уточнил, что новый срок сдачи связан с тем, что слишком много времени ушло на доработку и корректировку документации, по его словам, проектировщик больше не будет допущен к работе на госконтрактах. Гусев уточнил, что высокая стоимость стадиона связана с тем, что количество посадочных мест на стадионе выросло с 8 тыс. до 10 тыс., это повлекло внесение существенных изменений в проектную документацию, увеличение объема строительно-монтажных работ.

"Изменения в проекте затронули конструктивные решения всех трибун, КПП, системы безопасности, инженерной инфраструктуры. Были откорректированы планировочные решения подтрибунных помещений и систем внутренней связи объекта, добавлена дополнительная система кондиционирования для Восточной трибуны, система телетрансляции, мультимедийная система для конференц-зала и билетно-кассовой системы, торговые помещения. Не сомневаюсь, что уже в новом сезоне стадион примет большой футбол", - написал Гусев.

В июле 2022 года Гусев сообщил, что второй стадион подготовят в 2023 году, для этого проведут его реконструкцию и увеличат число посадочных мест до 10 тыс. в спортивном комплексе "Факел", который находится в Воронеже на улице Маршака. Ранее власти региона также заявляли, что в работы по реконструкции второго стадиона для "Факела" намерены вложить более 800 млн рублей, ее ведет белорусская компания "Белинжинирингстройинвест".

Власти региона в 2022 году взяли в аренду на пять лет Центральный стадион профсоюзов на улице Студенческой в Воронеже, на котором проводит домашние матчи клуб Мир - Российской премьер-лиги "Факел". Ранее Гусев заявил журналистам, что власти региона выкупили стадион за 200 млн рублей.